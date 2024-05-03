Spor

- Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma

ADANA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri", Adana'nın Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kozan'da İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" finali İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda düzenlendi. Hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen şenliklerde, yakan top final maçı, okullarda bayrak koşusu, halat çekme, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, fasulye torbası atma, koordinasyon koşusu ve tombik oyunlarda derece yapan takımlara madalyaları verildi. İlçede 2 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte kazanlar törenle madalyalarını aldı.

Yakan top finalinde aileler çocuklarının heyecanına tribünden ortak olurken yaşadıkları heyecan derbi maçını aratmadı. Öğretmenlerde ailelerle birlikte büyük heyecana ortak olurken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte ödüller protokol tarafından öğrencilere takdim edildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Burada yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve hepsine başarılar diliyoruz. Ayrıca, sonraki eğitim-öğretim süreçlerinde de başarılar diliyoruz" dedi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise, "Geleneksel yakan top finalini izledik. Bakanlık olarak geleneksel çocuk oyunlarını müfredatımıza ekledik ve 2000 çocuğumuzu ilkokullarda fiziksel etkinlik oyunlarında yarıştırdık" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da, "İlk üçe girenlerin ödüllerini takdim ettik, ancak kaybeden yok. Bu organizasyonda herkes kazandı. Tüm gençlik, tüm Kozan, emeği geçen tüm ekibe, müdürlere, destek veren gençlere ve kaymakam beye teşekkürler. Kazanan Kozan oldu. Her çocuk bu oyunları oynamıştır. Ben de tabii ki oynardım. Başarı hikayemiz devam ediyor, değil mi?" ifadelerini kullanarak organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Ayşe Ecem Aslan etkinlikten çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Babamda çocukluğunda bu oyunları oynarmış çok heyecanlı ve çok keyifli oyunlar" diye konuştu.