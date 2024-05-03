Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri', Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şenliklerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynandı ve derece yapan takımlara madalyalar verildi.

03.05.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma

ADANA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri", Adana'nın Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kozan'da İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" finali İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda düzenlendi. Hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen şenliklerde, yakan top final maçı, okullarda bayrak koşusu, halat çekme, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, fasulye torbası atma, koordinasyon koşusu ve tombik oyunlarda derece yapan takımlara madalyaları verildi. İlçede 2 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte kazanlar törenle madalyalarını aldı.

Yakan top finalinde aileler çocuklarının heyecanına tribünden ortak olurken yaşadıkları heyecan derbi maçını aratmadı. Öğretmenlerde ailelerle birlikte büyük heyecana ortak olurken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte ödüller protokol tarafından öğrencilere takdim edildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Burada yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve hepsine başarılar diliyoruz. Ayrıca, sonraki eğitim-öğretim süreçlerinde de başarılar diliyoruz" dedi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise, "Geleneksel yakan top finalini izledik. Bakanlık olarak geleneksel çocuk oyunlarını müfredatımıza ekledik ve 2000 çocuğumuzu ilkokullarda fiziksel etkinlik oyunlarında yarıştırdık" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da, "İlk üçe girenlerin ödüllerini takdim ettik, ancak kaybeden yok. Bu organizasyonda herkes kazandı. Tüm gençlik, tüm Kozan, emeği geçen tüm ekibe, müdürlere, destek veren gençlere ve kaymakam beye teşekkürler. Kazanan Kozan oldu. Her çocuk bu oyunları oynamıştır. Ben de tabii ki oynardım. Başarı hikayemiz devam ediyor, değil mi?" ifadelerini kullanarak organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Ayşe Ecem Aslan etkinlikten çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Babamda çocukluğunda bu oyunları oynarmış çok heyecanlı ve çok keyifli oyunlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla yarışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement