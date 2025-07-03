Urkuş Işık: Azimle Spora Devam

Milli sporcu Urkuş Işık, ayak bağlarının kopmasına rağmen sporu bırakmadı. Işık, çalışmalarını sürdürerek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Kırşehir'de yaşayan milli atlet Urkuş Işık, birkaç yıl önce katıldığı antrenmanda talihsiz bir şekilde sakatlanarak ayak bağlarını kopardı. Yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen sporu bırakmayan Işık, tedavi sürecini azimle tamamladıktan sonra hem ikinci üniversitesini okumaya devam ediyor hem de Türkiye şampiyonasına hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakatlığı sonrası psikolojik olarak da zorlu bir dönem geçirdiğini ifade eden Işık, eğitim hayatına da ara vermediğini belirtti. Hali hazırda ikinci üniversitesini okuduğunu dile getiren milli sporcu, "Sporla birlikte eğitimime de önem veriyorum. Şu anda ikinci üniversitemi okuyorum ve aynı zamanda Türkiye şampiyonası için yoğun bir antrenman programı uyguluyorum" diye konuştu.

"Kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek için öğrenci çalıştırıyorum"

Urkuş Işık, genç sporcularla bir araya gelerek hem tecrübelerini öğrenciler ile paylaşarak hem de motive edici mesajlar veriyor. Beden eğitimi öğretmenliği mezunu olan ve aynı zamanda ikinci üniversite olarak antrenörlük eğitimi alan Işık, "Gençler inançlarını ve azimlerini kaybetmedikleri sürece sportif faaliyetlerde mutlaka başarılı olacaklardır. Kendim gibi başarılı sporcu yetiştirmek için öğrenci çalıştırıyorum. Ayak bileğimin bağları koptu ameliyat oldum herkes spor hayatı bitti derken ben umudumu kesmedim. İnsanların artık koşamaz dediği dönemlerde balkan ve Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu oldum. Şuanda da Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum" şeklinde konuştu.

"Sporculara destek çıkılmalı"

Ayak bileği bağlarının kopmasının ardından destek almadığını aktaran milli sporu Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayak bileği sakatlığında kimse destek çıkmadı. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Sporculara destek çıkılmalı ben sporcuları spora teşvik ederken aynı zamanda da ailelerini de teşvik etmek istemekteyim. Aileler çocuklarını okusunlar diye spora göndermiyor ama hem okuyup hem de spor yapabilirler." - KIRŞEHİR