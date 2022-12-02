Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı - Son Dakika
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Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı

02.12.2022 22:57

Uruguay'ın yıldız golcüsü Cavani, Gana'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından öfkesine hakim olamadı. Uruguay'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasına yetmeyen galibiyet sonrası hakem kararlarına isyan eden Cavani, öfkesini VAR monitöründen çıkardı.

Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay'da sinirler gerildi. H Grubu'nda Portekiz lider, Güney Kore ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

Sinirden gözü döndü! Dünyaca ünlü yıldız öfkesini VAR monitöründen çıkardı

GALİBİYET YETMEDİ

Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesiyle gruptan çıkamadı. Hakem kararları Uruguaylı futbolcuları çileden çıkardı.

Sinirden gözü döndü! Dünyaca ünlü yıldız öfkesini VAR monitöründen çıkardı

MONİTÖRE VURDU

Çıkış tüneline doğru hareketlenen eden Cavani, hakemlerden alamadığı öfkesini monitörden çıkardı. Tribünler Cavani'nin monitöre vurduğu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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Edinson Cavani, Uruguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı - Son Dakika
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