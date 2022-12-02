Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay'da sinirler gerildi. H Grubu'nda Portekiz lider, Güney Kore ikinci olarak son 16'ya yükseldi.
Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesiyle gruptan çıkamadı. Hakem kararları Uruguaylı futbolcuları çileden çıkardı.
Çıkış tüneline doğru hareketlenen eden Cavani, hakemlerden alamadığı öfkesini monitörden çıkardı. Tribünler Cavani'nin monitöre vurduğu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Son Dakika › Spor › Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı - Son Dakika