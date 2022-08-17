Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu - Son Dakika
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Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu

17.08.2022 14:18
Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu

Uşak Belediyesi Kız Futbol Takımlarında top koşturan Zeynep Gediz U15, Begüm Gül U19 Kız Milli Takımlarına davet edildi.

Uşak Belediyesi Kız Futbol Takımlarında top koşturan Zeynep Gediz U15, Begüm Gül U19 Kız Milli Takımlarına davet edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sporcularının milli takıma davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti; "Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımımızın iki oyuncusu milli takıma davet edildi. U15 Milli Takımı'na davet edilen Zeynep Gediz'i ve U19 Milli Takımı'na davet edilen Begüm Gül'ü tebrik ediyoruz. Futbolcularımıza Milli Takım formasıyla başarılar diliyoruz" şeklinde dile getirdi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Futbol, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu kızlar Uşak'ın gururu oldu - Son Dakika

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