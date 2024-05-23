Uşaklı Kick Boks Dövüşçüsü Hamza Gezgin Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Uşaklı Kick Boks Dövüşçüsü Hamza Gezgin Dünya Şampiyonu Oldu

Uşaklı Kick Boks Dövüşçüsü Hamza Gezgin Dünya Şampiyonu Oldu

Uşaklı kick boks dövüşçüsü Hamza Gezgin, Dünya şampiyonu olarak ülkemizi ve Uşak'ı gururlandırdı. Gezgin'in zaferi, Kick Boks Türkiye Açık Dünya Kupası ve Akdeniz Oyunları şampiyonalarında elde ettiği birincilikle taçlandı.

23.05.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Uşaklı kick boks dövüşçüsü Hamza Gezgin, Dünya şampiyonu olarak ülkemizi ve Uşak'ı gururlandırdı.

15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Açık Dünya Kupası (Kıck Boks Turkish Open World Cup) ve Akdeniz Oyunları şampiyonaları, Uşak'ın gurur kaynağı Hamza Gezgin'in zaferiyle taçlandı. Sporcumuz, büyük erkekler 71 Kg kategorisinde dünya birincisi olarak adını altın harflerle yazdırdı. Değerli antrenörü Murat Lütfi Ovacık ile birlikte titiz bir hazırlık süreci geçiren Gezgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazandığı maçta dünya şampiyonluğunu müjdeledi ve Uşak'a çifte bayram yaşattı. Bu muazzam başarı, hem sporcu hem de antrenörün emeklerinin karşılığı olarak tarihe geçti.

Başkan Yalım'dan sporcumuza tam destek

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, zaferin ardından sporcumuz Hamza Gezgin'i makamında ağırladı. Başkan Yalım, Yetenekli sporcumuza ailesine ve antrenörü Murat Lütfi Ovacık'a tebriklerini ileterek Genç Sporcuya hediyesini takdim etti. Başkan Yalım, Milli Sporcunun elde ettiği başarının önemine vurgu yaparak, Uşak'ın spor potansiyelini ve gelecek vaat eden yeteneklerini öne çıkardı. Başkan Yalım, Uşak'ta keşfedilmeyi bekleyen daha birçok Hamza Gezgin olduğunu belirterek, Uşak Belediyesi olarak sporculara sağladıkları desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Gezgin ise, şampiyonluk yolculuğunu kısaca Başkan Yalım'a anlatarak, Uşak'ın adını tüm dünyaya duyurmayı ve Dünya Şampiyonluğu unvanını kazanarak bu gururu hemşerileri ile birlikte yaşamayı arzuladığını dile getirdi. Uzun yıllar süren yoğun çalışmanın ardından bu zaferi elde etmenin mutluluğunu paylaşan Gezgin, gelecekteki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

Samimi buluşma fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uşaklı Kick Boks Dövüşçüsü Hamza Gezgin Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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