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Uşakspor'a Sarıyer maçı nedeniyle ceza - Son Dakika
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Uşakspor'a Sarıyer maçı nedeniyle ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uşakspor'a Sarıyer Spor maçıyla ilgili cezaları açıkladı. Uşakspor, belgelerin haksız kullanımı ve talimatlara aykırılık nedeniyle para cezası aldı. Ayrıca, antrenörler ve görevliler de soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasıyla cezalandırıldı.

Uşakspor\'a Sarıyer maçı nedeniyle ceza
29.12.2023 - 11:58,  Güncelleme: 11:59
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a, Sarıyer Spor maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor 23 Aralık 2023 Tarihinde deplasmanda Sarıyer Spor ile oynamış olduğu müsabakada talimatlara aykırılık gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise para cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor'un, 23 Aralık 2023 tarihinde oynanan Sarıyer-Uşakspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 bin para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşakspor'un, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28 bin para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşakspor'un görevlisi Osman Damar'ın, 'Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki' nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle dört resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşakspor'un antrenörü Emre İnan'ın 'Belgelerin Haksız Kullanımı' nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle altı resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşak Spor'un antrenörü Uğur Erdal'ın, 'Belgelerin Haksız Kullanımı' nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşak Spor'un antrenörü Ertunç Özmusullu'nun, 'Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki' nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına ve yine aynı müsabakada Uşakspor'un antrenörü Hüsamettin Küpe'nin, 'Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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