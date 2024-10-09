Uşakspor-Bursaspor Kupada Karşılaşıyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortaklarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Armağan Çıbık yönetecek.

Uşak temsilcisi kupada ilk turda evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek, Bursa ekibi ise aynı turda deplasmanda Bozüyük Vitraspor'u 1-0 yenerek yoluna devam etmişti. İki takım daha önce 1 Aralık 2015'te yine kupada karşılaşmış, Bursaspor ev sahibi olduğu maçı 3-0 kazanmıştı.