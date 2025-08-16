Uşakspor, Can Kargın ile Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Uşakspor, dış transferde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Kargın ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Manisa 1965 formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan Can, 1 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Can Kargın, 2025-26 sezonu itibarıyla Uşakspor'a transfer olmuştur. Uşakspor ailesine hoş geldin Can Kargın. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Öte yandan Uşakspor'dan ayrılan forvet Mustafa Yılmaz, Malatya Yeşilyurtspor'a transfer oldu.