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Uşakspor-Denizlispor maçı 19 Aralık'ta oynanacak - Son Dakika
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Uşakspor-Denizlispor maçı 19 Aralık'ta oynanacak

TFF Yönetim Kurulu tarafından ertelenen 2. Lig müsabakası, 19 Aralık Salı günü saat 14.00'te Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Uşakspor-Denizlispor maçı 19 Aralık\'ta oynanacak
13.12.2023 - 21:13,
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TFF Yönetim Kurulu tarafından 2. Lig'de ertelenen 18. hafta Uşakspor- Denizlispor müsabakası 19 Aralık'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) Yönetim Kurulu önceki hafta Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta meydana gelen olaylar nedeniyle tüm liglerdeki mücadeleleri ertelemişti. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan son karar doğrultusunda 2. Lig'de ertelenen 18 hafta müsabakaları 19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Alınan karara göre Denizlispor'un Uşakspor ile oynayacağı karşılaşma 19 Aralık Salı günü saat 14.00'de Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşakspor-Denizlispor maçı 19 Aralık'ta oynanacak - Son Dakika
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