Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa etti - Son Dakika
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Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa etti

21.08.2022 15:51
Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa etti

Uşakspor Kulüp Başkanı ve Aynı zamanda Uşak belediye Başkan yardımcısı olan Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Uşakspor Kulüp Başkanı ve Aynı zamanda Uşak belediye Başkan yardımcısı olan Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Uşakspor'un devir işlemlerinin tamamlandığını, ancak alt yapıyı belediye olarak kesinlikle bırakmayacaklarını ve burada yeni şampiyonluklar yaşatacaklarını ve yıldız sporcular yetiştireceklerini belirtti.

Uşakspor Başkanlığını 3 yıldır sürdüren Uşak belediye Başkan yardımcısı Hikmet Kahraman kulübün, Galatasaray eski yöneticisi Ural Aküzüm'ün sahibi olduğu, "Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş."ye devredilmesinden sonra başkanlık görevinden istifa etti. Kahraman, istifasını şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu, "Üç sezon önce zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken başlayıp büyük bir gururla, şerefle yapamaya çalıştığımız şanlı Uşakspor'umuzun başkanlığından bugün itibari ile resmen ayrılmış bulunuyorum. Öbür taraftan bildiğiniz üzere takımımızda devir ile ilgili devam eden bir süreç vardı. Devir işlemi artık tamamlandı ve takımımız bundan sonraki süreçte Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak çalışmalarını sürdürecek"

"Bu şehrin gençlerini bırakmıyoruz"

Alt yapıda devam edeceklerini belirten Kahraman, "Özellikle belirtmek istiyorum ki her zaman bizler de elimizden geldiğince Uşakspor'umuzun yanında ve destekçisi olamaya devam edeceğiz. Ruhunu iyi bildiğimiz, öz değerlerine daima saygı duyup sahip çıktığımız Uşakspor'da, şüphesiz ki bundan sonra da aynı heyecan kendisini gösterecek, camiamız her geçen gün büyüyerek güçlenecektir. Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Çakın başkanımızın isteğiyle bu şehrin gençlerini bırakmıyoruz. Takımımızın alt yapısını özel bir protokol ile Uşak Belediyesinde devam edeceğiz. Görev yaptığımız süre boyunca alt yapı ve tesisleşmeye büyük önem vererek bu konuda çok çalıştık" dedi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Hikmet Kahraman, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hikmet Kahraman, Uşakspor başkanlık görevinden istifa etti - Son Dakika

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