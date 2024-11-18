Uşakspor, Silivrispor’u 6-0 Geçerek Liderlik Koltuğuna Oturdu

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Silivrispor'u 6-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu rakibinden devralmanın sevincini yaşıyor. Zirve yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'un takıldığı haftada Silivrispor'u bozguna uğratan kırmızı-siyahlılar, 3'üncü sıradan averajla liderliğe yükseldi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Uşakspor, taraftarının önündeki 3 maçlık galibiyet özlemini de dindirdi. Bu hafta deplasmanda Muğlaspor'la karşılaşacak Uşak temsilcisi üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.