Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum'da başladı - Son Dakika
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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum'da başladı

12.08.2022 17:53
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası bugün yapılan seremoni ve boks müsabakalarıyla Erzurum'da başladı.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası bugün yapılan seremoni ve boks müsabakalarıyla Erzurum'da başladı.

Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi salonunda düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası müsabakaları 28 ülkeden 238 erkek ve 100 kadın sporcunun katılımıyla bugün başladı. Müsabakalar başlamadan önce ise şampiyonaya katılan ülkelerin temsilcileri seremoni geçişi yaptı. Daha sonra ise mehter takımı ve bar ekibi salonda gösteriler yaptı. Öte yandan seremoniye Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve sporseverler katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum'da başladı - Son Dakika
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