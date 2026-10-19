Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok - Son Dakika
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Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

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Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe\'yi tutabilen yok
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İlk 6 maçında kazanamayan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor’u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan İzmir ekibi Göztepe, ligde oynadığı ilk 6 maçta kazanamamıştı. 

İLK 6 MAÇINI KAZANAMADI

Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor deplasmanında aldığı 3-3’lük beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.  İlk galibiyetini almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, sonraki iki haftada Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

ÜST ÜSTE 2 ZAFER

Milli araya galibiyet alamadan giren İzmir ekibi, bu süreçte sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Göztepe, milli aradan sonra deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu 3 puanla moral bulan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, son olarak Kocaelispor deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, puanını 9’a yükselterek ligde 13. sıraya çıktı ve düşme hattından uzaklaştı.

Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

HEDEF ÇORUM FK MAÇI

Trendyol Süper Lig’deki iki galibiyetini de deplasmanda elde eden İzmir ekibi, henüz taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynayacağı Çorum FK mücadelesini kazanarak hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

EVİNDE 1 PUAN TOPLADI

Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok - Son Dakika
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