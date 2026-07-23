Üstündağ'dan milli takıma moral yemeği - Son Dakika
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Üstündağ'dan milli takıma moral yemeği

Üstündağ\'dan milli takıma moral yemeği
23.07.2026 19:52
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TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'na 2026 VNL Finalleri öncesi moral verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Finalleri öncesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle moral yemeğinde buluştu.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Üstündağ, organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı takımı tebrik etti.

Çeyrek final mücadelesi öncesinde milli takıma başarı dileklerini ileten Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya koyduğu başarı hikayesini finallerde de sürdüreceğine inandığını belirtti.

Milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını kaydeden Üstündağ, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Moral yemeğine, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay, yönetim kurulu üyeleri Altuğ Erim ile Abdurrahim Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı, TVF Pazarlama ve Organizasyon Kurulu Üyesi Tayfun Özeren de katıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek Milletler Ligi final etabının çeyrek finalinde 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.00'da Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üstündağ'dan milli takıma moral yemeği - Son Dakika

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