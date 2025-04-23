Utku Berk Kuru Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
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Utku Berk Kuru Milli Takıma Davet Edildi

Utku Berk Kuru Milli Takıma Davet Edildi

Denizlispor U14 oyuncusu Utku Berk Kuru, milli takım kampına seçilerek geleceğin yıldızı oldu.

23.04.2025 11:17
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Denizlispor U14 takımının yeteneği ve performansı ile öne çıkan futbolcuları arasında yer alan Utku Berk Kuru 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan ve Türkiye'den 2011 doğumlu 70 futbolcunun katılacağı milli takım kampına davet edildi. Geleceğin yıldız futbolcu adayları arasında gösterilen Utku Berk Kuru, "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum" dedi.

Denizlispor U14 takımında gösterdiği üstün performans ve özel yeteneği nedeniyle dikkatleri üzerinde toplayan ve son olarak 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir Altınordu FK Metin Oktay Yerleşkesinde yapılacak olan U14 Milli Takım seçmelerine Denizli'den davet edilen tek futbolcu olan Utku Berk Kuru çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"İzmir'de başarılı olmak istiyorum"

Denizlispor U14 Takımı Teknik Sorumlusu İsa Akan nezaretinde atletik performans çalışmalarını sürdüren Berk Kuru Milli takıma seçildiği için çok sevinçli ve gururlu olduğunu belirterek, "İnşallah İzmir'de yapılacak olan seçmelerde başarılı olmak ve orada kalıcı olmak istiyorum. Çok disiplinli çalışıyorum. Hocalarımın verdiği çalışma programlarına uyuyorum. Atletik performans çalışıyorum. Bireysel antrenmanlar yapıyorum. Uykuma beslenmeme dikkat ediyorum. Bu nedenle başarılı olduğumu, olacağıma inanıyorum" dedi.

"Milli takımda kalıcı olmak ve Denizli'mizi gururlandırmak istiyorum"

İleride hedefinin A Milli Takıma yükselmek ve iyi dürüst, karakterli bir futbolu olmak olduğunu vurgulayan geleceğin yıldız futbolcu adayı Kuru, "İnşallah İzmir'de seçilerek ailemi, bana emek veren hocalarımı ve Denizli'mizi, Denizlispor'u gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Utku bizim gururumuz olacak"

Denizlispor U14 takımı Teknik Sorumlusu İsa Akan'da Utku Berk Kuru'nun ileride çok başarılı bir futbolcu olacağına inandığını belirterek "Utku inşallah bizim gururumuz olacak. Sezon başında Denizli'de yapılan seçmelerde Utku ile birlikte 5 futbolcu seçilmişti. Utku'da bunlardan biriydi. Daha sonra Antalya'da yapılan seçmelere sadece Utku çağrıldı. Zaten ben şahsen ondan umutluydum. İyi de bir futbolcu, kendine bakan, çalışan hırslı bir çocuk. Sonrasında Antalya'da da seçildi. Bizi çok mutlu etti. Şimdi Mayıs ayının beşinde Milli Takım Kampı olacak inşallah o son etapta da başarılı olur ve Türkiye'deki 2011 doğumlu çocuklar arasında 70 kişinin içinden seçileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"İleride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

Seçmelere çağrılan Utku Berk Kuru'nun çalışkanlığı ve azmi ile ön plana çıkan futbolcular arasında olduğuna dikkat çeken Akan, "Çalışma azminden de çok memnunum. Şu an ona atletik performans dersi, kuvvet dersi veriyoruz. Umarım çok başarılı olur. Ben ona güveniyorum. İleride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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