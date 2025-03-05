Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Denizlispor U14 takımının stoperi Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım seçmelerine Ege Bölge karmasından davet edildi.

05.03.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor U14 takımında mücadele eden stoper Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak U14 Milli Takım seçmelerine Ege Bölge karmasından katılacak.

Denizlispor U14 takımında yer alan ve gösterdiği performans ile Ege Bölge karmasına seçilen Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak olan U14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. Seçmelerine davet edilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Utku Berk, çok heyecanlı olduğunu belirterek "Üzerimde tarif edilemez bir mutluluk ve heyecan var. Denizli'de tek ben seçildim. Denizli'den 5 kişi seçilmiştik. Ancak Mustafa'nın ayağı kırıldığı için 4 kişi gitmiştik. Orada ben parmağım kırıldığı için tek devre oynamıştım. Orada beni beğenmişler ve seçmişler. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Eminim ki onlarda en az benim kadar gururlu ve mutludur" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok sevdiğini ve ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini söyleyen Berk Kuru "Amacım inşallah milli takıma seçilmek ve ülkem için vatanım için bir şeyler yapabilmek. Tabi ki profesyonel futbolcu olmak isterim ülkem için de bir şeyler yapmak isterim" diye konuştu.

" Abdülkerim Bardakcı'yı örnek alıyorum"

İyi bir futbolcu olmak için düzenli bir hayat ve düzenli bir şekilde çalışmak gerektiğine inandığını vurgulayan Kuru, "Uyku düzeni ve beslenme düzeninin de önemli olduğunu düşünüyorum. Dengeli beslenmek çok önemli. Bunları düzenli yapanların başarılı olacağına inanıyorum. Kendime yerli olarak Abdülkerim Bardakcı ve yabancı olarak da Sergio Ramos'u örnek alıyorum. İnşallah bende ileride onlar gibi başarılı bir futbolcu olurum" diye konuştu.

"Daha başarılı olacağına inanıyorum"

Utku Berk Kuru'nun çok yetenekli bir futbolcu olduğuna inandığını dile getiren Denizlispor U14 takımının Teknik Sorumlusu Yücel Can, "Utku potansiyeli olan bir futbolcu. Çabuk, kuvvetli, hava toplarında iyi. Ayağa top yapan mücadeleci hırslı bir futbolcu. Fiziksel olarak sürekli kendini geliştiren, oyun zekası olarak topu oyuna iyi sokabilen bir oyuncu inşallah orada başarılı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Milli Takım, Antalya, denizli, Futbol, Yaşam, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:13:24. #7.12#
SON DAKİKA: Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.