Uyanış Gençlik Futbol Turnuvası başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uyanış Gençlik Futbol Turnuvası, 34 takımın katılımı ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu TFF il temsilciliğiyle Uyanış Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi. Vali Ahmet Cemil Serhadlı spor tesisinde gerçekleştirilen turnuvada, 14-15 yaş grubu ile 12-13 yaş grubundan oluşan iki ayrı ligde çocuk ve genç sporcular mücadele ediyor. Turnuvada yarı finale kalan 8 takıma Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca malzeme desteği yapılacak. Heyecan dolu ve renkli görüntülere sahne olan futbol turnuvası dolayısıyla öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerine devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR