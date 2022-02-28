Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

28.02.2022 22:08
Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında uzatmada bulduğu golle galip gelmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Szalai'nin uzatmalarda attığı gol takımına 3 puan getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da kaybeden Fenerbahçe, ligde moral buldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞTİ

Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıda 6. dakikada Zajc'la öne geçen Kanarya, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü kaybetti. 67'de Muleka kafa golüyle eşitledi.

SZALAİ SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda sol beke geçen Szalai, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı. Macar stoper ceza sahası içinde boşta kaldı, sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin kazandığı hafta da hata yapmadı.

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Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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