Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da kaybeden Fenerbahçe, ligde moral buldu.
Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıda 6. dakikada Zajc'la öne geçen Kanarya, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü kaybetti. 67'de Muleka kafa golüyle eşitledi.
İkinci yarıda sol beke geçen Szalai, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı. Macar stoper ceza sahası içinde boşta kaldı, sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin kazandığı hafta da hata yapmadı.
Son Dakika › Spor › Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Son Dakika