Türk futbolunun köklü kulüplerinden Akhisarspor, TFF 3. Lig'in 28. haftasında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 6-2 mağlup oldu. Akhisarspor, bu sonuçla birlikte 19 puanda kalan ve bitime 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, Galatasaray'ı da yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü
Akhisarspor, 2007-2008 sezonunun sonunda TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonun da TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.2011-2012 sezonunda ise Süper Lig'e çıkan Ege temsilcisi, Süper Lig'de üst üste 7 sezon mücadele etti. Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer boy göstermişti.
Son Dakika › Spor › Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Son Dakika
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği İstanbul temsilcisi Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Sky To Sea (Gökyüzünden Denize) Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, zorlu parkurda mücadele ederek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonrası ödül töreni düzenlendi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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