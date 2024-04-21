Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Son Dakika
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Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa zaferleri yaşayan Akhisarspor, mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında sahasında Erbaaspor'a 6-2 mağlup oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

21.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:44
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Akhisarspor, TFF 3. Lig'in 28. haftasında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 6-2 mağlup oldu. Akhisarspor, bu sonuçla birlikte 19 puanda kalan ve bitime 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI KAZANDILAR

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, Galatasaray'ı da yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

7 SEZON SÜPER LİG'DE MÜCADELE ETTİLER

Akhisarspor, 2007-2008 sezonunun sonunda TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonun da TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.2011-2012 sezonunda ise Süper Lig'e çıkan Ege temsilcisi, Süper Lig'de üst üste 7 sezon mücadele etti. Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer boy göstermişti.

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