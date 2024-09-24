Uzundere'de Hava Sporları Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uzundere'de Hava Sporları Festivali Yaklaşıyor

Uzundere\'de Hava Sporları Festivali Yaklaşıyor

26-28 Eylül'de Uzundere'de düzenlenecek festival öncesi ekstrem sporcular deneme uçuşu yaptı.

24.09.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 26-28 Eylül'de düzenlenecek "Airfest Uzundere" festivali öncesi ekstrem sporcuları deneme uçuşu yaptı.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle düzenlenecek festival öncesi, ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçü Ferdi Toy, programın düzenleneceği bölgedeki yüksek noktalarda uçuş gerçekleştirdi.

TUYEG Müdürü Musa Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Tarım Bakanlığı ve TKDK destekleriyle Tortum ve Uzundere ilçelerinde kurulan dernek olarak, tarım, turizm ve hayvancılık sektörlerine destekler sağladıklarını söyledi.

Uzundere ilçesinde düzenlenecek hava sporlarıyla ilgili rota çalışması yaptıklarını ifade eden Han, "2 gün sonra Uzundere'de hava sporları festivalimiz başlıyor. Yurt dışından ve ülkeden toplamda 10 sporcu davet ettik. İlçede yamaç paraşütü, akrobasi gösterisi, yarasa atlayışı uçuşu ve paraşütle atlama organizasyonları gerçekleştirilecek." dedi.

Han, sporseverleri konum olarak Tortum Gölü ve Balıklı Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Koçak ve Toy'un bir süredir bölgede keşif ve rota çalışması yaptığını anlatan Han, "Cengiz Bey yarasa atlayışı, Ferdi Bey ise yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Organizasyon öncesi saha çalışması yapıyoruz. Organizasyona Avusturya'dan yamaç paraşütü akrobasi dünya şampiyonları olan 3 sporcu ve 7 Türk sporcu katılıyor." diye konuştu.

Han, bir sonraki organizasyonu daha yoğun katılımlı, uluslararası boyutta yapacaklarını belirterek, festivale destek veren Uzundere ve Tortum belediye başkanları ve kaymakamlıklara, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ejder 3200 yetkililerine ve spor kulüplerine teşekkür etti.

TUYEG Başkanı Bilal Özdemir de hava sporları festivaliyle ilçeyi dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

Ekstrem sporcu Koçak ise bölgede atladığı her noktanın GPS kaydını aldığını anlatarak, " Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor ama önemli olan nitelik. Festivale gelecek arkadaşlarımız Türkiye ve dünyanın en iyileri. Amacımız burayı tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Festival, Uzundere, Etkinlik, erzurum, Turizm, Kültür, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzundere'de Hava Sporları Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:35:01. #1.11#
SON DAKİKA: Uzundere'de Hava Sporları Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement