V. Bank CEV Dörtlü Finalde Elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

V. Bank CEV Dörtlü Finalde Elendi

V. Bank CEV Dörtlü Finalde Elendi

V. Bank, CEV Dörtlü Final yarı finalinde İtalya'nın Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu.

03.05.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00'da İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska

V. Bank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)

Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, istanbul, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor V. Bank CEV Dörtlü Finalde Elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • janehartsell:
    The way your mind works is incredibly attractive. Perhaps tonight, we can explore a different kind of spark, one that ignites with a touch that promises more... Let's see where the conversation takes us. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:12:23. #7.11#
SON DAKİKA: V. Bank CEV Dörtlü Finalde Elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.