VakıfBank 7. Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Spor

VakıfBank 7. Şampiyonluk Peşinde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde 7. kez zirveye çıkmayı hedefliyor.

30.04.2025 11:23
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CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, şampiyon olarak 7. kez zirveye çıkmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlı ekip, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda 12 kupa kazanarak bu alanda en çok bunu başaran Türk takımı olma başarısı gösterdi.

VakıfBank, şimdiye kadar 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu.

Sarı-siyahlılar, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı.

2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında olmak üzere 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan VakıfBank, bu sezon 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayıp 7. kez Avrupa'nın en iyisi olmaya çalışacak.

VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

En çok dünya şampiyonu olan takım

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu da elinde tutuyor.

Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu.

VakıfBank, dört altın, üçer gümüş ve bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

Üç kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

VakıfBank elde ettiği başarılarla üç kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan ünvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

2023 yılında ise elde ettiği 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sarı-siyahlı takım, "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi oldu ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Guidetti yönetiminde Avrupa'da 10 kupa

VakıfBank'ta 17. yılını geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, uluslarararası alanda 10 şampiyonluk yaşadı.

Sarı-siyahlı takım, Guidetti'nin göreve başladığı 2008-2009 sezonundan bu yana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 4 kez kupayı kaldırmayı başardı.

Guidetti'nin öğrencileri, bu süreçte CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 3 kez ikincilikle yetindi.

Sultanlar Ligi'nde 2 sezon sonra şampiyon oldu

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2 sezon sonra şampiyonluğa uzandı.

Ligde toplam 14 şampiyonluğu bulunan sarı-siyahlı takım, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi. Ancak söz konusu sezonda şampiyon belirlenmedi.

Bu sezon ligde play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek mutlu sona ulaşan VakıfBank, hasretini bu şekilde sonlandırdı.

Sarı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda 9, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012-2013 ve 2021-2022 sezonunu 5 kupayla tamamladı

VakıfBank, 2012-2013 ve 2021-2022 sezonlarında 5 kupa kaldırma başarısını gösterdi.

Sarı-siyahlı ekip, 2012-2013 sezonunda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonlar Kupası; 2021-2022 sezonunda ise FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşarak söz konusu sezonları 5 kupayla tamamlamış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VakıfBank 7. Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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