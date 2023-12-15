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VakıfBank, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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VakıfBank, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank, Dentil Praia Clube\'ü 3-0 mağlup etti
15.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu ( Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)

Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)

Setler: 25-16, 25-14, 25-19

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VakıfBank, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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