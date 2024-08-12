VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanın VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcuların ve antrenörlerin 28 Ağustos'ta, yeni transfer ABD'li Kendall Kipp'in ise milli takım kampının ardından 5 Eylül'de yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı aktarıldı.

VakıfBank'ın eylül ayında Türkiye'de ve İtalya'da katılacağı iki özel turnuvada hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.