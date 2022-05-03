VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1'e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21'lik skorla yeniden öne geçti. Son sete 4-0'lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00'de başlayacak.

- İstanbul