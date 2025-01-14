Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Selen Köse)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Frantti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Kipp, Bahar Akbay)
Setler: 10-25, 22-25, 21-25
Süre: 79 Dakika (24, 27, 28 )
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › VakıfBank'tan Dominant Galibiyet - Son Dakika
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