VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti

VakıfBank, Türk Hava Yolları\'nı 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, kendi sahasında Türk Hava Yolları'nı 17-25, 25-21, 25-22, 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 115 dakika sürdü.

24.02.2024 17:17
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı??

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül??

VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay,?Thompson, Frantti ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bianka, Van Aalen, Caratasu, Derya Cebecioğlu)??

Türk Hava Yolları: Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra?Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Dicle Babat, Şeyma Ercan,?Carneiro, Vasilantonaki)??

Setler: 17-25, 25-21, 25-22, 27-25??

Süre: 115 dakika (23, 28, 31, 33)???

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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