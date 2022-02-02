Üye Girişi
VakıfBank, yarın Vero Volley Monza'ya konuk olacak - Son Dakika

VakıfBank, yarın Vero Volley Monza'ya konuk olacak

02.02.2022 10:51
VakıfBank, yarın Vero Volley Monza'ya konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında yarın İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya konuk olacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında yarın İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya konuk olacak.

Arena Di Monza'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan sadece Vero Volley Monza'ya bir set kaybeden VakıfBank, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde B Grubu'nda liderliği garantileyecek.

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

Son 10 sezonda İtalya takımlarıyla 16 kez karşı karşıya gelen VakıfBank, bunların 11'ini galibiyetle tamamladı.

Son 14 sezonda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında 83 karşılaşmaya çıkan VakıfBank, bunların 76'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Guidetti: "Gruptaki en büyük rakibimizle karşılaşıyoruz"

Yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Gruptaki en büyük rakibimizle karşılaşıyoruz. Birçok sebepten dolayı şu anda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak biz bahaneler bulan bir ekip değiliz." dedi.

Mücadele etmeye hazır olduklarını belirten Guidetti, "Harika bir takıma karşı liderlik maçına çıkacağız. Rakibimizin oyunun her alanında çok güçlü bir ekip olduğunu bilerek çok sıkı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın ABD'li oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley ise karşılaşmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Harika bir takıma karşı oynayacağız. En iyi performansımızda olmalıyız. Şu anda sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz ama birbirimize yardımcı olarak iyi iş çıkartıyoruz. İtalya'da da güzel bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Şampiyonlar Ligi, İstanbul, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank, yarın Vero Volley Monza'ya konuk olacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: VakıfBank, yarın Vero Volley Monza'ya konuk olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement