VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğu DHA'ya anlattı - Son Dakika
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VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğu DHA'ya anlattı

12.05.2022 21:45
VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğu DHA'ya anlattı

Meryem Boz: Evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz Ayça Aykaç: Olmaz denileni oldurduk ve şampiyonluğu kutluyoruz Melis Gürkaynak: Kazandığımız için mutluyuz "VakıfBank'a veda etmek benim için çok zor" Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,- VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz,...

Meryem Boz: Evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz

Ayça Aykaç: Olmaz denileni oldurduk ve şampiyonluğu kutluyoruz

Melis Gürkaynak: Kazandığımız için mutluyuz "VakıfBank'a veda etmek benim için çok zor"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz, Ayça Aykaç ve Melis Gürkaynak, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştu.Misli.com Sultanlar Ligi Finali'nde VakfıBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. Seride durumu 3-2 yapan sarı-siyahlılar şampiyon oldu. Mücadelenin ardından saha içerisinde sevinç anları yaşanırken VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz, Ayça Aykaç ve Melis Gürkaynak, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. MERYEM BOZ: EVİMİZDE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZÇok uzun bir sezon geçirdiklerini dile getiren Meryem Boz, "9 ay bunun için çalışmıştık ve kendi evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Fenerbahçe de çok güçlü bir ekip, o sebeple 3-2 uzaması çok normaldi. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 5 maç oynadık 5'inde de çok iyi mücadele ettiler. Ama tabii ki kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum" dedi.AYÇA AYKAÇ: OLMAZ DENİLENİ OLDURDUK VE ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYORUZ Seride süper bir geri dönüş yaptıklarını dile getiren Ayça Aykaç, "4'üncü maçta olmaz denileni oldurduk ve şu anda şampiyonluğu kutluyoruz. 5 kupa hedefi ile çıkmıştık yola ve şu anda 4'ünü aldık, 1 tane kaldı. İnşallah onu da alıp sezonu unutulmaz bir şekilde kapatmak istiyoruz" diye konuştu."HERKESİN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI OLDU AMA KAZANMASINI BİLDİK" Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğuna değinen Ayça Aykaç, "Çok başa baş mücadele verdik. Herkesin inişleri çıkışları oldu ama kazanmasını, şampiyon olmasını bildik. Çok mutluyuz, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her beraber savaştık çok mutluyuz" şeklinde konuştu.MELİS GÜRKAYNAK: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ile voleybol kariyerine nokta koyan Melis Gürkaynak ise Fenerbahçe ile üst üste güzel maçlar oynadıklarını ifade ederek, "Türkiye adına güzel bir sezon oldu bende. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Biz kazandığımız için mutluyuz. 1 tane daha kupamız kaldı hedefimiz o kupayı da kaldırabilmek" dedi. "VAKIFBANK'A VEDA ETMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

VakıfBank'a veda etmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Melis Gürkaynak," Çocukluğum burada geçti. Teşekkür etmekten, onlara minnet duymaktan haricinde söyleyecek başka bir şey yok. Buraya veda etmek çok zor benim için. VakıfBank'a çok teşekkür ederim. Yıllarım burada geçti, herkesle beraber büyüdük, ailem gibi. O yüzden de ben hep onlarla beraber olacağım. Güzel bir veda oldu. Bu salonda böyle bir veda etmek benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğu DHA'ya anlattı - Son Dakika


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