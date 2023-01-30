Valencia, Kasımpaşa maçına damga vurdu! Erling Haaland'ın sadece bir adım gerisinde - Son Dakika
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Valencia, Kasımpaşa maçına damga vurdu! Erling Haaland'ın sadece bir adım gerisinde

30.01.2023 11:54

Kasımpaşa maçında büyük başarı gösteren Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon 2. kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Enner Valencia başarısıyla, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde kendisinden daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland'a yaklaştı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer rekorları kıran Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 4 gol atarak yıldızlaştı. Ekvadorlu yıldız bu başarısıyla, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a kafa tutuyor.

TEK RAKİBİ HAALAND

OPTA'nın verilerine göre, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan (2 maç) daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland (4 maç).

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

YORUMLAR (1)
  • Suat Aktaş: Küçük maçların büyük oyuncusu Valencia, büyük maçlarda kaç golü attı tabiki sıfır. Beşiktaş Trabzonspor Başakşehir Galatasaray maçlarında gol atamadı. Ancak Kasımpaşa gibi ezik takımlara karşı oynuyor, zaten büyük maçlarda oynasa Avrupa'da top oynar Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Valencia, Kasımpaşa maçına damga vurdu! Erling Haaland'ın sadece bir adım gerisinde - Son Dakika


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