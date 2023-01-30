Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer rekorları kıran Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 4 gol atarak yıldızlaştı. Ekvadorlu yıldız bu başarısıyla, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a kafa tutuyor.
OPTA'nın verilerine göre, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan (2 maç) daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland (4 maç).
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Valencia, Kasımpaşa maçına damga vurdu! Erling Haaland'ın sadece bir adım gerisinde - Son Dakika