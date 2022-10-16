Son dakika haber: Valerien Ismael: "Lig ekim ayında kazanılmıyor" - Son Dakika
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Son dakika haber: Valerien Ismael: "Lig ekim ayında kazanılmıyor"

16.10.2022 23:12

Son dakika haberlerine göre - Valerien Ismael: "Lig ekim ayında kazanılmıyor" Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Bugün kazanamadığımız için çok üzgünüz" Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını...

- Valerien Ismael: "Lig ekim ayında kazanılmıyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael:

"Bugün kazanamadığımız için çok üzgünüz"

İSTANBUL - Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyerek, tribünlerden gelen tepkiler için de "Lig ekim ayında kazanılmıyor, mayıs ayında kazanılıyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Ismael, "Üzgünüz. Evimizde kazanmadığımız üçüncü maç. Büyük üzüntü duyuyoruz. Maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum ama çok fazla hata yaptık ve bunları da Trabzonspor değerlendirdi. İkinci yarıda galibiyeti yakalayacak fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik" diye konuştu.

"Lig ekim ayında kazanılmıyor"

Karşılaşmanın ardından tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiler hakkında konuşan Valerien Ismael, "Hepimiz üzgünüz. Tepkiler de bu yüzden. Bu durumu anlıyorum. Puan durumunda pozisyonumuz hala yukarılarda. Lig ekim ayında kazanılmıyor, mayıs ayında kazanılıyor. Haftaya tekrar galibiyetlerle devam edeceğiz. Bu maç hakkında konuşmak istiyorum. Daha fazla tehlike oluşturmak ve gol fırsatı için bir şeyler yapmak istiyorduk. Cenk Tosun afta içinde çok çalıştı. Golü de hak etmişti. Bunun da ödülünü golle aldı" dedi. Maçtaki değişikliklerin kararlarını da kendisinin verdiğini söyleyen Ismael, "Maçtaki değişiklik kararlarını ben veriyorum. Bu benim kararlarım. Bazen 3 Türk oynatma kararı nedeniyle bu kararlar zorlaşabiliyor. Muleka sağ kanatta oynadığı dönemde goller attı. Santrfor pozisyonunda da oynuyor. Şu ana kadar 4 gol attı" diye konuştu.

"Montero herkese örnek olmalı"

Dele Alli'nin hücuma dönük bir orta saha olduğunu ve bu nedenle Gedson Fernandes yerine kendisini tercih ettiğini söyleyen Valerien Ismael, "Dele skora katkısı yapan bir oyuncu. Tabii ki bazı kararlar alıyoruz ve bunları almak kolay olmuyor, futbolculara da bunları anlatıyoruz" dedi. Ghezzal'ın sakatlığı hakkında "Bu konunun bir risk olduğunu biliyorduk. Kontrollü gittik aslında. 90 dakika belki zordu. Tüm hafta takımla çalıştı, tüm mesafeleri kat etti. Giresunspor maçına göre daha hazırdı. Durumuna bakacağız" diyen Valerien Ismael, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Montero için de "Montero iyi oynadı. Biz oyun kurarken belli bir dengeyi gözetiyoruz. Sol ayaklı ve sağ yakları oyuncuları kendi mevkilerinde oynatmak istiyoruz. Montero bugün kalitesini ve rekabete hazır olduğunu gösterdi. Bu da bütün oyuncularımıza fırsat geldiğinde değerlendirmeleri konusunda mesaj olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Valerien Ismael: 'Lig ekim ayında kazanılmıyor' - Son Dakika

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