Vali Baruş Sporcularla Buluştu

Vali Aydın Baruş, Kazım Karabekir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Ardından Erzurum Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 16-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Kampı'nda sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Antrenörler Mülkinaz Bıyık, Önder Arslan ve Mükerrem Deniz yönetimindeki kampta, 11 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 23 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcuların antrenman programı hakkında bilgi alan Vali Aydın Baruş, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.