Vali Hatipoğlu Sporcuları Kabul Etti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başarı elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Elazığ'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcular, antrenörleri ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile birlikte Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından valilik makamında kabul edildi. Gerçekleştirilen kabulde sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirilirken, antrenörlerin katkıları ve il genelinde yürütülen sportif çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sporcular ve antrenörleri, il sporuna sağladıkları katkılar dolayısıyla tebrik edildi.