Vali Pehlivan, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika
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Spor

Vali Pehlivan, çocuklarla futbol oynadı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de dezavantajlı çocuklara yönelik başlatılan 'Futbol Hayalin Gerçekleşiyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Proje sayesinde 218 çocuk ücretsiz olarak Inter Academy Türkiye Futbol Okulu'ndan faydalanacak. Vali Pehlivan, projenin amacının dezavantajlı çocukların sporla tanışmasını sağlamak olduğunu belirtti ve çocuklarla futbol oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

03.05.2024 19:06
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- Vali Pehlivan, çocuklarla futbol oynadı

Mersin'de 218 çocuk futbol okulundan ücretsiz faydalanacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan:

"Projeyle özellikle dezavantajlı çocukların sporla tanışması amaçlanıyor"

MERSİN - Mersin'de valilik koordinesinde dezavantajlı çocuklara yönelik 'Futbol Hayalin Gerçekleşiyor' sloganıyla başlatılan proje kapsamında 218 çocuk Inter Academy Türkiye Futbol Okulu'ndan ücretsiz faydalanacak.

Mersin Valiliği'nin himayesinde, Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve Inter Academy Türkiye Futbol Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen proje düzenlenen programla tanıtıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 'Futbol Hayalin Gerçekleşiyor' sloganıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısında çocuklarla bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiği çocuklarla halı sahada futbol oynayan Pehlivan, maç sonrası çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Başlatılan proje hakkında bilgi veren Pehlivan, güzel ve anlamlı bir proje etkinliğiyle bir araya geldiklerini söyledi. Projeyle özellikle dezavantajlı çocukların futbol vasıtasıyla sporla tanışmasının amaçlandığını belirten Pehlivan, "Bu kapsamda 218 çocuğa ulaşılmış durumda" dedi. Sporun, her insanın hayatında olmasını arzu ettikleri ve erken yaşlarda bu alışkanlığın edinilmesini istediklerini dile getiren Pehlivan, "Hele ki imkanı olmayanlara bir şekilde bulunduğu ortam itibariyle, yaşadıkları itibariyle, yaşam şartları itibariyle bu imkanın sunulması ayrı bir önem, ayrı bir değer ifade ediyor. Bu proje kapsamında başta aziz şehitlerimizin bizlere hatırası, emanet olan şehit çocuklarımız, gazilerimizin çocukları, kimsesiz çocuklarımız, yetim, öksüz çocuklarımız, sevgi evlerinde devletimize, milletimize emanet olan çocuklarımız yararlandırıldı. ve 218 çocuğumuz bu kapsamda ücretsiz bir şekilde bu kurslardan yıl boyunca yararlanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, "Biz de bu projede yer almaktan dolayı, çocuklarımızın bu projeden yararlanıyor olduğunu bilmekten ve buna tanıklık etmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Hayatları boyunca spor yapmaya devam edecekler"

Vali Pehlivan, 'kötü alışkanlıklara red, sporla sağlıklı yaşama evet' sloganıyla il genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sloganı, il genelinde, ilçelerde, mahallerde, çeşitli spor aktiviteleri ve etkinliklerle duyurmaya çalıştıklarını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bir yandan kulüpler vasıtasıyla, profesyonel anlamda ilimizde 60'a yakın branşta spor faaliyetleri devam ederken, diğer yandan da gerek okullarımızda ana sınıfından lise son sınıfa kadar çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması, hangi branşta olursa olsun, sporla tanışması, bu vesileyle atalarımızın ifadesiyle, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' anlayışına sahip çıkmaları, fiziksel gelişimlerine, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaları ve bu katkıyla birlikte derslerindeki başarının da artmasına vesile olmak, bunun için çabalamak hepimizi memnun ediyor. Niyetimiz; gençlerimize iyi alışkanlıklar edindirmek, kötü alışkanlıklarla temasını kesinlikle önlemek ve bunu hayatları boyunca devam ettirmeleri adına bir başlangıç sunmak."

Çocukların gözlerindeki heyecanı görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Pehlivan, "Ve onlar hayatları boyunca bir veya birden çok branşta spor yapmaya devam edecekler. ve bir boyutu da sporun kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik hukukunu geliştirmesi. Burada belki de birbirini tanımayan birçok çocuğumuz bu vesileyle tanıştılar, arkadaş oldular. Sporun böyle bir olumlu yönü de var. Kardeşlik hukukunu geliştiren bir yönü var. Bunun da ileride dostlukların, kardeşliğin pekişmesi anlamında onlara katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Programa Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şenkök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Inter Academy Türkiye Kurucu Ortağı Hüseyin Kılavuz da katıldı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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