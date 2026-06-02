Depremde hayatını kaybeden Eskişehirli voleybolcunun ismi sezona verildi

02.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
Eskişehir'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın adını taşıyan Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın açılışı yapıldı. Açılışta Vali Erdinç Yılmaz'ın servis atmayı defalarca denemesi gülümsetti.

Eskişehir'de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 2-28 Haziran tarihleri arasında düzenlencek olan Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş Sezonu'nun açılışı Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki bir fuar merkezinde yapıldı. Asrın depremi olarak anılan 6 Şubat tarihinde Malatya'daki afette 27 yaşındayken hayatını kaybeden ve sezona adı verilen Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın anne-babası olan Bülent ve Mürsel Kocabaş çifti de açılışa katıldı.

210 takımın yer alacağı turnuva öncesi açılış programında kürsüye çıkan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eskişehir'in spor kenti olduğuna dikkat çekerek bu tür etkinliklerin artması gerektiğine değindi.

Programa Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Malatya'daki 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ve sezona adı verilen Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın anne-babası olan Bülent ve Mürsel Kocabaş, birçok önemli isim ile sporcular katıldı.

Vali topla istediği servisi yapana kadar denedi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve Federasyon Başkanı Üstündağ ile diğer protokol üyeleri konuşmaların ardından, sahaya geçip servis vuruşu ile topa vuruş yapmayı denediler. Topa istediği gibi vuramayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın azmi ve tekrar tekrar denemesi ise protokol üyelerinin gülümsetti.

Mehmet Akif Üstündağ: "Emincan'ın da isminin bu festivale verilmesi çok büyük bir vefa örneğidir"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şampiyona ile ilgili, "2-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Festival Voleybol turnuvası Eskişehir'de yapılacaktır. Bugün burada açılışını yaptığımız bu organizasyonda yüzlerce genç takımın mücadele edecek olması bizi mutlu ediyor. Türk voleybolunun Efeler'inin ve Sultanlar'ının temeli, kendi illerinde ve bölgelerinde derece elde ederek burada final etabında yarışacak olan bu takımlardan yetişiyor. Bu yüzden burada çok üst düzey bir voleybol şöleni gerçekleşecek. Biliyorsunuz, Türkiye 6 Şubat depreminde büyük bir felaket yaşadı ve orada can kayıplarımız oldu. Eskişehirli milli sporcumuz Emincan'ın da isminin bu festivale verilmesi çok büyük bir vefa örneğidir. Kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Eskişehir'in spor kültürü bu spor festivaliyle özdeşleşiyor"

Eskişehir'in bu ve benzeri spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması gerektiğine değinen Üstündağ, "Eskişehir, bugün ülkemizin çok naif şehirlerinden biri olmasının yanı sıra lojistik olarak da mükemmel bir lokasyona sahip. Buradan Neslihan'lar, Eda'lar, Meryem'ler gibi dünyada ödül almış, kürsüde yer almış dünya yıldızı voleybolcular yetişti. Aslında bu bir festival; Eskişehir'in spor kültürü bu spor festivaliyle özdeşleşiyor. Biliyorsunuz, biz bu yıl Efeler Ligi'nde de çok üst düzey bir Kupa Voley finalini dört takımla birlikte burada yaptık. Eskişehir'in böyle büyük bir potansiyeli var. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla da sohbet ederken, 'Bu Eskişehir'e Sultanlar Ligi veya Efeler Ligi'nde oynayacak bir takım yakışır' dedik. Ticaret Odası Başkanımızın da çok gayretli ve özverili çalışmaları oldu; kendisinin özellikle bu organizasyonda çok büyük emeği geçti" dedi.

Bülent Kocabaş: "Mütevazi, vatanını, milletini seven bir sporcuydu"

Emincan Kocabaş'ın babası 58 yaşındaki Bülent Kocabaş, şampiyonaya oğlunun adının verilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğuna değinerek şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz olsun, Federasyon Başkanımız olsun, ETO Başkanımız Metin Güler olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oğlumun adının bu şekilde anılması sebebiyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Oğlum milli voleybolcuydu. Galatasaray dahil yaklaşık 15 kulüpte oynadı. 36 kere milliliği var, çeşitli yaş gruplarında. Mütevazi, vatanını, milletini seven bir sporcuydu. Hedefleri, idealleri büyüktü ama Rabbim böyle uygun gördü. Allah'tan gelene başımızın üstünde yeri var ama ihmaller çok. Voleybol camiasının ve depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hepsinin mekanları cennet olsun." - ESKİŞEHİR

