Van Bronckhorst Malmö Galibiyetinden Memnun

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında alınan galibiyet ve alınan skordan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tüm takım yapması gerekeni yaptı"

Sonuçtan memnun olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Önemli olan bugün bu sonucu almaktı. Cumartesi gününden sonra çok önemliydi. İyi iş yaptık. Ciro Immobile yoktu, Milot Rashica döndü. Oyuna girdikten sonraki farklılığı görebiliyorsunuz. 3 hücumcuyla oynadık, gole ihtiyacımız vardı. Tüm oyuncularınızın sizinle olmasını istersiniz ama bazen sakatlıklar oluyor. Bugün ilk dakikadan itibaren tüm takım yapması gerekeni yaptı. Skordan ve sonuçtan memnunum. Bizi puan tablosunda yukarılara çeken bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

"Semih Kılıçsoy adına mutluyum"

49 yaşındaki teknik direktör, Semih Kılıçsoy'un hem sol kanatta hem de santrfor bölgesinde oynadığını hatırlatarak, "Sol kanatta oynadığında daha içeri kat ederek oynuyor. İkinci yarı çok daha tehlikeli olduğunu görebilirsiniz. Rakibe vücudunu dayadığı zaman dönebilen ve her iki ayakla şut çekebilen bir futbolcu. Santrfor oynadığında bu durum onun için kolaylaşıyor. Solda oynadığında doğru anlarda ceza sahasına girmesi gerekiyor. İyi işler yapıyor. Gelişim gösteriyor. Bugünkü performansı ve attığı gol ona yardımcı olacaktır. Semih adına mutluyum" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da oynamak zordur"

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin bir üst tura yükselmek olduğunu belirten Giovanni van Bronckhorst, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk 2 maç üzücü mağlubiyetler aldık ama sonrasında Lyon ve Malmö maçlarında galip gelerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefine yaklaştırıyor. Buna ulaştıktan sonra bakacağız. Avrupa'da oynamak zordur. Büyük takımlar beklenmedik sonuçlar alabiliyor. Hiçbir şey garanti değildir. Mücadele etmeniz gerekiyor. Bir sonraki Maccabi maçını evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için dezavantaj ama bunu da kazanırsak 9 puana ulaşarak gruptan çıkma adına hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız" diye konuştu.

"Rakibin bulduğu fırsatları iyi savunduk"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström'ün, 'Maçı hak eden taraf bizdik' sözlerinin hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Fırsatlar buldular ama biz bu fırsatları iyi savunduk. Gelen fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Biz bunu yaptık" dedi.

Giovanni van Bronchorst, Jonas Svensson'un performansıyla ilgili ise, "İyi oynadı. Umarım ülkesinin milli takımına da seçilir. İkinci yarı hücuma daha çok destek verdi. Kendinin performansından dolayı mutluyum" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL