Van Büyükşehir Belediyespor\'dan Ücretsiz Yaz Spor Okulu

Van Büyükşehir Belediye spor Kulübü ücretsiz yaz spor okulu bünyesinde yer alan voleybol branşıyla 120'yi aşkın öğrencisiyle eğitimlerine devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyespor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sağlıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Lisesi spor salonunda 3 uzman antrenör ile hafta içi 3 gün süren antrenmanlarda, öğrenciler voleybol temel eğitimi alıyor.

2 Temmuz tarihinde ücretsiz malzeme dağıtımı ile başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde yer alan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısından lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek. - VAN