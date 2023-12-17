Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 6 puanla galip ayrıldı

Van Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı 73 Şırnak Belediyespor ve Silopi Gelişim Faaliyetleri mücadelelerinden galip ayrıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Van ekibi, puanını 21'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.

Kırmızı siyahlılar, dün 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol takımını setlerde 3-0 mağlup etti.

Bugün de Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor kulübü ile karşılaşan kadın voleybolcular, bu müsabakadan da 3-0 galip ayrıldı.

Kırmızı siyahlılar, 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Nur Tatar Spor salonunda Mardin temsilcisi Margenç Spor kulübünü ağırlayacak.