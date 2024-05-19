Van'da 19 Mayıs kutlamaları meşaleli yürüyüşle başladı - Son Dakika
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Van'da 19 Mayıs kutlamaları meşaleli yürüyüşle başladı

Van\'da 19 Mayıs kutlamaları meşaleli yürüyüşle başladı

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi. Çatak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe askeri personeller, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak caddelerinde yürüyüş yapıldı. Kaymakam Sakarya, gençlerin oluşturduğu kortejle gururla geçtiklerini belirterek, milli mücadele başlangıcını gençlere armağan eden Atatürk'ün yolunda yürümenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

19.05.2024 08:37
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Van'ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş yapıldı.

Çatak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği meşaleli yürüyüş, hükümet konağı önünde başladı. Askeri personeller, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler ile sloganlar atarak yürüyüşe katıldı. Kalabalık, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile askeri personelin marşları eşliğinde Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak caddelerinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılan Kaymakam Sakarya, "Gençlerimizden oluşan 19 Mayıs kortejimizle, vatandaşlarımızı selamlayarak, gururla geçtik. Milli mücadele başlangıcını gençlerimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümenin gururuyla, gençlerimizden aldığımız umutla büyük bayramımızın startını verdik" diye konuştu.

Yürüyüşe Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Tabur Komutanı Yüzbaşı Emre Göksu, Emniyet Amiri Ünal Tanış, Gençlik ve Spor Müdürü Engin Fırat Sarıtaş, askeri personel, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da 19 Mayıs kutlamaları meşaleli yürüyüşle başladı - Son Dakika
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