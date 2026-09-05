Van'da 20 ilin katıldığı masa tenisi yarışmalarında final heyecanı başladı - Son Dakika
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Van'da 20 ilin katıldığı masa tenisi yarışmalarında final heyecanı başladı

Van\'da 20 ilin katıldığı masa tenisi yarışmalarında final heyecanı başladı
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Van'da düzenlenen Masa Tenisi Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları'nda takım finalleri oynanıyor. 20 ilden 220 sporcunun katıldığı organizasyon, yarınki ferdi müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Masa Tenisi Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları heyecanı sürüyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları, Edremit Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 20 ilden 220 sporcunun katıldığı organizasyonda genç sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan organizasyona 20 ilden toplam 220 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, grup ve final müsabakalarında üst tura çıkabilmek ve derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. 3 gün sürecek organizasyonda öncelikle takım müsabakaları gerçekleştirilirken, takım karşılaşmalarının ardından ferdi müsabakalara geçildi. Şampiyonanın yarın yapılacak final karşılaşmaları ve ödül töreninin ardından sona ereceği belirtildi.

"Türkiye'nin dörtte biri burada"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Kurt, turnuvanın federasyon başkanı ve organizasyon kurulunun talimatları doğrultusunda Van'a alındığını belirtti. Turnuvanın bölgesel bazda düzenlendiğini ancak bunun coğrafi bölge anlamına gelmediğini ifade eden Kurt, "Kayseri'ye kadar, Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Türkiye kare olarak dörde bölünmüş durumda ve bunun dörtte biri burada şu anda. 20 ilimizden 28 erkek, 22 bayan olmak üzere toplam 50 takımımız burada" dedi.

Takım müsabakalarının ardından ferdi müsabakaların başlayacağını dile getiren Mahmut Kurt, "Erkekler final müsabakasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımımız ile Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü karşılaşıyor. Bir sonraki maçta da kadınlarda Kayseri Kocasinan Belediyesi ile Batman Petrolspor final müsabakası yapacak. Bu final maçından sonra takımlar bazında kupa törenimiz olacak. Ondan sonra ferdi müsabakalar başlıyor. Ferdi müsabakalarımız da yarın öğleden sonra son bulacak" diye konuştu.

"Takımlar ilimizden memnun ayrılıyor"

Organizasyona katılan kafilelerin Van'da en iyi şekilde ağırlanması için çalışma yürüttüklerini söyleyen Kurt, "İlimize gelen 50 takıma; İl Müdürümüz Mehmet Tosun'un, spor hizmetleri müdürümüzün, spor servisimizin ve bütün personelimizin özverili çalışmalarıyla çok güzel bir ortam hazırladık. Gelen kafileleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ücretsiz misafir ettik. Salonda da çok güzel bir alan ve dizayn hazırladık. Gelen bütün takımlar gerçekten son derece memnun ayrılıyor ilimizden" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Turnuva, Güncel, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da 20 ilin katıldığı masa tenisi yarışmalarında final heyecanı başladı - Son Dakika

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