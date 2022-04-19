Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

19.04.2022 10:43
Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

Türkiye genelinde yıldız sporcuların ortaya çıkarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Tenis Grup Müsabakaları sona erdi.

Türkiye genelinde yıldız sporcuların ortaya çıkarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Tenis Grup Müsabakaları sona erdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları, 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Iğdır, Malatya ve Tunceli illerinden toplam 85 sporcu, 25 idareci ve antrenör katıldı. Üç gün boyunca süren rekabetin sonunda dereceye giren takımların belirlenmesinin ardından grup müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonrasında erkekler ve bayanlar olmak üzere toplam 6 grupta mücadele edildi. Erkekler A grubunda Iğdır, B Grubunda Malatya birinci olarak bir üst tura çıkmayı başarırken, Bayanlar kategorisi A Grubunda Iğdır, B Grubunda ise Tunceli birinci gelerek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - VAN

Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi
Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi
Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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