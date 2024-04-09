Van\'da Okullar Arası Satranç Turnuvası Son Buldu

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak

Beşiktaş BOA'nın takım kaptanı Elif Bayram, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacaklarını ve tüm takım olarak kupayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Elif Bayram, genç bir kadro olduklarını ve kupayı kazanmanın herkesi mutlu ettiğini belirtti. Zorlu bir maç olacağını ancak güçlü olduklarını ve kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Beşiktaş'ın kadın basketbolu tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmaya çok yakın olduklarını dile getiren Elif Bayram, taraftarlardan destek istedi ve gelecek sene de şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi.