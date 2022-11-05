Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Van'da ortalık adeta savaş alanına döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Van'da iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Van'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımın taraftarı arasında kısa süreli gerginlik oldu. Sanat Sokağı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında karşılıklı laf atma yüzünden kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından Sanat Sokağı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
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