Van\'da Sporcu Fabrikası\'nda 2 Bin 300 Sporcu Eğitim Alıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van'da 2 yıl önce açılan"Sporcu Fabrikası"nda 2 bin 300 sporcu, çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Tuşba ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Sporcu Fabrikası'ndaki 5 spor salonunda judo, boks, güreş, yüzme, jimnastik, voleybol, basketbol ve dart branşlarında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Deneyimli antrenörler tarafından verilen eğitimlere katılan çocuklar ve gençler, donanımlı spor salonlarında iyi bir sporcu olmak ve büyük başarılar elde etmek için ter döküyor.

Hayallerini gerçekleştirmek ve milli takım formasını giymek için kendilerini geliştiren sporcular, sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

"Salonlarımızda 2 bin 300 sporcumuz faydalanıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı sporcular yetiştirmek için tüm imkanları kullandıklarını söyledi.

Çocukları spora teşvik etmek için çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Özdemir, "İki çok amaçlı spor salonumuz var. Bu tesislerimizi çocuklarımız 24 saat kullanabiliyor. Bir tesiste birçok branşta eğitimler veriliyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız resmi müsabakalarını burada oynuyor. Bu salonlarımızdan 2 bin 300 sporcumuz faydalanıyor, eğitim alıyor." dedi.

Başarılı sporcular yetiştirmek için tüm imkanları kullandıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Burada yüzme havuzu da var. Spor Van Projesi kapsamında yüzme bilmeyen çocuk ve gençlerimiz bu tesislerden faydalanıyor. Sayın Valimizin büyük desteğiyle önemli projeler yürütülüyor. Çocuk ve gençlerimiz sporun her dalında kendilerini yetiştiriyor. Bölgedeki yakın okullar antrenmanlarını ve beden eğitimi derslerini bu salonda yapıyor. Biz de sezon itibarıyla yapılacak resmi müsabakalarımızı bu salonumuzda oynatmaya çalışıyoruz. Sporcu Fabrikası, çocuk ve gençlerimiz için iyi bir eğitim yuvası haline geldi. Amacımız başarılı sporcular yetiştirmek. Bu anlamda tüm olanakları sunuyoruz."

Güreş antrenörü Remzi Atalan ise "Amacımız sporcuları yetiştirerek milli takıma göndermek. Yaklaşık 30'a yakın sporcum var. Haftanın 5 günü antrenman yapıyorlar. Sporcularımız Avrupa'da milli takım forasıyla ter dökmek istiyor." diye konuştu.

Milli sporcu olmak istediğini belirten Abdullah Karanfil de "Güreşi çok seviyorum. 4 aydır güreş eğitimine katılıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Burada bize tüm olanaklar sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Basketbol eğitimi alan 12 yaşındaki Ahsen Aycan da başarılı bir sporcu olmak ve büyük takımlarda forma giymek için çalıştığını aktardı.