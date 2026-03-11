Van Dijk: Rövanşı Heyecanla Bekliyoruz - Son Dakika
Van Dijk: Rövanşı Heyecanla Bekliyoruz

11.03.2026 00:31
Liverpool'un Van Dijk'ı, Galatasaray önündeki kaybın ardından rövanş maçına odaklandıklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, rövanş karşılaşmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Virgil van Dijk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir maçı geride bıraktıklarını aktaran van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik ve atmalıydık. Sonuçta duran toptan gol yedik. Bu, sahada fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak hala bir maç daha var. Önümüzdeki bu maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün sahada çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu, "Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız." şeklinde konuştu.

Bu turda her maçın zor olduğunu anlatan Virgil van Dijk, "Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım." dedi.

Virgil van Dijk, bir muhabirin "Arkadaşın Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?" sorusuna ise "Bu iyi bir soru değil." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

