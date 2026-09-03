Van Edremit'te yaz yüzme sezonu bitti, performans grubu milli takım hedefiyle çalışıyor - Son Dakika
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Van Edremit'te yaz yüzme sezonu bitti, performans grubu milli takım hedefiyle çalışıyor

Van Edremit\'te yaz yüzme sezonu bitti, performans grubu milli takım hedefiyle çalışıyor
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yeni TOKİ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda haziranda başlayan yaz sezonu sona erdi. Çocuklar 2,5 ay boyunca temel ve ileri düzey eğitimler aldı; performans grubundaki sporcular milli takıma girmek için antrenmanlara devam ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni TOKİ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz sezonunu tamamlayan çocuklar, aldıkları eğitimlerle yüzme becerilerini geliştirdi.

Van'ın Edremit ilçesinde hizmet veren Yeni TOKİ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda haziran ayında başlayan yaz sezonu sona erdi. E-Devlet üzerinden kayıt yaptırarak eğitimlere katılan çocuklar, yaklaşık 2 buçuk aylık süreçte temel seviyeden başlayarak orta ve ileri düzeyde yüzme eğitimi aldı.

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara öncelikle suda kalma ve yüzmenin temel teknikleri öğretilirken, başarılı olan sporcular performans grubuna dahil edildi. Performans grubunda yer alan sporcular ise sırtüstü, kelebek ve kurbağalama gibi farklı yüzme stillerinde çalışmalar yaparak müsabakalara hazırlandı. Performans grubundaki sporcular, milli takım hedefiyle havuzdaki çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan 3. kademe yüzme antrenörü Furkan Kütükoğlu, yaz sezonunun çocuklar açısından verimli geçtiğini belirtti. Yaz sezonun haziran ayında başladığını ifade eden Antrenör Kütükoğlu, "Çocuklar E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirdiler. Ortalama 2,5 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Çocuklar temel düzeyden başlayıp orta ve ileri düzeyde yüzme eğitimlerine devam etti. Şu anda burada iki ayrı grubumuz var. Temel düzeyde başlayıp devam eden grubumuzun yanı sıra, ilerideki kulvarda gördüğünüz üzere performans grubu dediğimiz; sırtüstü, kelebek ve kurbağalama stillerini yüzen sporcularımız var" dedi.

"Hedefimiz sporcuları basamak basamak ileri taşımak"

Çocukların yüzme eğitimine ilk olarak suda kalmayı öğrenerek başladığını dile getiren Furkan Kütükoğlu, "Sporcularımız bu sezon hem bizler hem de aileleri açısından çok verimli ve güzel bir sezon geçirdi. Her sporcunun, her eğitmenin ve her antrenörün amacı zaten sporcusunu en iyi şekilde geliştirip basamaklar halinde ileri seviyeye taşımaktır. Bizim de temel amacımız bu. Çocuklar ilk geldiğinde öncelikle suda kalmayı öğreniyor. Daha sonra performans grubuna geçiyor, ardından il bazındaki şampiyonalara ve bölge şampiyonalarına katılmalarını hedefliyoruz. Hedeflerimizi bu şekilde basamak basamak ilerletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Deylem Bağdili: "Hedefim milli takıma girmek"

8 yıldır yüzme sporu yapan 14 yaşındaki Azra Deylem Bağdili ise yüzmenin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan kendisine katkı sağladığını belirterek, "Hem spor açısından hem de kafa dağıtma açısından çok iyi bir spor. O yüzden insanların başlamasını tavsiye ederim. Yaz tatilinde antrenmanlarımıza devam ettik. İl dışında yarışmalara katıldık ve derecelerimiz oldu. Takımımız çıktı. Hedefim milli takıma girmek. Ayrıca branşım kurbağalama. Kurbağalama, esneklik açısından çok iyi bir branş" şeklinde konuştu.

Performans grubunda çalışmalarını sürdüren 9 yaşındaki Elvin Heja Bağdili de sırtüstü, serbest, kelebek ve kurbağalama stillerinde yüzdüğünü dile getirerek, "Çok iyi yüzüyorum, çok iyi de gidiyor. Hocalarım da çok iyi davranıyor. İleride milli yüzücü olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van Edremit'te yaz yüzme sezonu bitti, performans grubu milli takım hedefiyle çalışıyor - Son Dakika

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