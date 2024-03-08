Van\'ın İpekyolu Belediyesi Kız Basketbol Takımları Bölge Şampiyonu Oldu

Spor

Van'ın İpekyolu Belediyesinin kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonunun düzenlediği U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek Türkiye yarı finallerine İpekyolu'nun adını taşıdı. U16 Kız Basketbol Takımı ise 25 - 29 Mart 2024 tarihlerinde Konya'da düzenlenecek yarı final maçlarında, U18 Kız Basketbol Takımı da 15 - 19 Nisan 2024'de Sakarya'da düzenlenecek Türkiye yarı final maçlarında Van ilini temsil etmeye hak kazandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay; "Bu başarı hepimizin. Emeği geçen antrenör ve kızlarımızı tebrik ederim. Türkiye yarı final turnuvasında yapılacak maçlarda ilimizi temsil edecek kızlarımızla Türkiye finallerini hedefliyoruz. Tüm başarılar kızlarımızla olsun" ifadelerini kullandı. - VAN