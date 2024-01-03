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Van'ın Muradiye ilçesinde 13 bin 650 metrekarelik spor tesisleri hizmete açıldı - Son Dakika
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Van'ın Muradiye ilçesinde 13 bin 650 metrekarelik spor tesisleri hizmete açıldı

Muradiye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğiyle yapılan spor tesisleri, futbol, voleybol, basketbol, tenis kortu, fitness, jimnastik, masa tenisi ve yeşil alanlar ile bisiklet yollarını içeriyor. Tesis, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100. Yıl Spor Kompleksi adıyla hizmete girdi.

Van\'ın Muradiye ilçesinde 13 bin 650 metrekarelik spor tesisleri hizmete açıldı
03.01.2024 - 09:12,
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Van'ın Muradiye ilçesinde 7'den 70'e herkesin spora yönlendirilebilmesi için 13 bin 650 metrekare alana sahip spor tesisleri tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Muradiye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğiyle Yavuz Selim Mahallelisi'nde içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis kortu, fitness, jimnastik, masa tenisi ve vatandaşların dinlenebileceği yeşil alanlar ile bisiklet yollarının bulunduğu spor tesisi hizmete açıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100. Yıl Spor Kompleksi ismi verilen tesisi gezen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, sporculara eşlik edip tesislerdeki spor faaliyetleri ile alakalı bilgiler aldı.

Tesiste spor yapan Zeyt Sarı, okul dışı vakitlerini tesiste değerlendirdiğini söyleyerek, "Burada basketbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Daha önce böyle yerler yoktu. Çok şanslıyız, çok mutluyuz" dedi.

Antrenör Cahit Çiçek ise Muradiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Sporla çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Şu anda futbolda 230 kayıtlı öğrencimiz var. Bunun dışında masa tenisi, yüzme havuzu, futbol sahamız, tenis kortumuz, basketbol ve voleybol sahamız var. Yüzlerce öğrencimiz ve gencimiz bu tesislerden faydalanıyor ve faydalanacak" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Muradiye ilçesinde 13 bin 650 metrekarelik spor tesisleri hizmete açıldı - Son Dakika
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