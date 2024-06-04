Van Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Spor

Van projesinin kapanış töreni yapıldı.

Atatürk Şehir Stadyumunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Halkoyunları ve sporcuların gösterileri ile devam eden törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Van'da eğitimden sağlığa, sosyal politikalarından kültür ve turizme, ulaşımdan tarıma kadar birçok güzel iş yaptıklarını vurgulayan Balcı, "Sporla ilgili amacımız her çocuk en az bir spor dalı ile uğraşmalı ya da her çocuk bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı. Bu kapsamda biz milli eğitim teşkilatı ve spor il müdürlüğü teşkilatı bir araya geldik. Spor alt yapısına büyük katkı sağladık. 26 tane kapalı spor salonu, 13 tane yüzme havuzu, iki tane sporcu fabrikası yapıldı. Yine 50 milyon TL'lik spor malzemesi verdik. 50 milyon TL değerinde çocuklara 300 tane voleybol, basketbol sahası yaptık. 76 tane halı saha yapıyoruz ve şu anda bitirmek üzeredir. Bunlar altyapıya ilişkin olarak yaptığımız alanlar; yani spor salonları, yüzme havuzları, açık spor alanları ve malzeme desteğinin yanı sıra bir taraftan da beden eğitimi öğretmenlerimiz, milli eğitim teşkilatı, gençlik spor teşkilatı faaliyetler yürüttü. Gençler bunlara katıldı ve güzel etkinlikler oldu. İnşallah Van'ın çocukları ve gençleri orta vadede hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası sporda çok başarılara imza atacaklar. Bu vesileyle Spor -Van'ın gerçekleştirmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve ekip arkadaşlarına, Milli Eğitim Müdürümüze ve ekip arkadaşlarına, ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine, kıymetli öğretmenlere, beden eğitim öğretmenlerine, antrenörlere, velilere ve katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılı olan öğrencileri kutluyorum" dedi.

Konuşmasında Spor-Van projesinin kapanışı ile birlikte Kitap-Van projesinin ödül törenini de gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Balcı, "Van'ın gençliği ve çocukları orta vadede alacakları her kitabın bir okuyucusu var demiştik. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Onun için kitap okuma bir alışkanlıktır. Bu nedenle kitap okuma zevkini tattırmak, kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalıştık. Milli eğitim teşkilatı, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz güzel sonuçlar elde etti. Edremit'te bir kütüphane açtık. Bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. 300 tane okul kütüphanesi yaptık ve okul kütüphanelerini zenginleştirdik. Ayrıca 11 ilçemizde yaptığımız bebek ve çocuk kütüphanelerden 10 tanesi bitti, bir tanesi de bitecek. 4 milyon kitabı okul kütüphanelerine, ilçe ve kütüphanelere kazandırdık. Herhalde kitap çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin ilinin Van olduğunu düşünüyorum. 4 milyon müthiş bir zenginlik oldu. İnşallah Van'ın çocukları bunun semerelerini alacak. Bence hem spor hem de kitap projeleri güzel işler oldu ve olmaya da devam ediyor. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir idareci olarak katkı sağlamaktan ekip arkadaşlarım adına büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından başarılı olan sporcuları tebrik eden Vali Balcı, beraberindekilerle birlikte sporcu ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.

Törene Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, bazı kurum amirleri, sporcular ve aileleri katıldı. - VAN