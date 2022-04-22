Vanlı boksör Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 11-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Vanlı sporcu Ahmet Pekel, 54 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye 1 altın ve 6 bronz madalya ile döndü. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks sporcusu Ahmet Pekel de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda yarıştı. İspanyol, Moldovyalı ve Romanyalı rakiplerini yendikten sonra, finale kalan milli boksör Peker, finalde ise İngiliz rakibine yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Pekel, şampiyona sonrası memleketi Van'da sevinçle karşılandı.